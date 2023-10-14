Gazze’de her çocuk biraz da Hanzala! A Haber'de duygulandıran sözler

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaş giderek şiddetlenirken İsrail ordusu sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze'de 724 çocuk hayatını kaybederken, A Haber Akşam Ajansı'nın sunucusu Haktan Uysal'ın programa başlarken söylediği sözler tüyler ürpertti.