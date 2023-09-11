Gaziosmanpaşa'daki kaçırılma olayında gerçek bambaşka çıktı: Nişanlı sürprizi!

Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken iddiaya göre bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Çevredikilerin ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kaçırıldığı iddia edilen İ.J ve onu kaçırdıkları ileri sürülen 3 kişinin Iğdır'da olduklarını tespit etti. Iğdır'da gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinde kaçırılma olmadığını İ.M.'nin nişanlısı olan İ.J.'ye 'sürpriz' yaptığını söyledikleri öğrenildi.

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