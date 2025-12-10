Laf attığı kişiler tarafından böyle darp edildi

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu belirtilen şahıs, seyir halindeki bir araca sözlü sataşmada bulundu. Bu durum üzerine araçtan inen 4 kişi, adamı yumruk ve tekmelerle darp etmeye başladı. Saldırının şiddetiyle yere yığılan şahıs için çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, başından yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan 4 şüphelinin kimliklerini belirlemek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

