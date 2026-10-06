İzmir'de yıllardır değişmeyen tablo! Kronikleşen hizmet krizi nedeniyle vatandaşlar isyan etti

İzmir'de yıllardır değişmeyen tablo artık vatandaşın sabrını taşırıyor. 2003'ten bu yana CHP'li belediyeler tarafından yönetilen kentte yetersiz altyapı nedeniyle Kemeraltı her yağmurda göle dönerken, Körfez'deki kirlilik ve balık ölümleri her geçen gün katlanarak artıyor. Kilitlenen trafik ve bir türlü teslim edilmeyen kentsel dönüşüm konutları da tabloyu ağırlaştırıyor. İzmir'de giderek büyüyen belediyecilik krizinin sahadaki yansımalarını A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.