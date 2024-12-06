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Galata Kulesi’nden düşerek can verdi! Beyoğlu’nda kahreden olay

Galata Kulesi'nden düşerek can verdi! Beyoğlu'nda kahreden olay

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.12.2024 17:13
İstanbul'un simge yapılarından olan Galata Kulesi'ne çıkan bir kişi, dengesini kaybederek yere düştü. 19 yaşındaki talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda Galata Kulesine çıkan bir kişi dengesini kaybederek düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen 19 yaşındaki Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Kuleyi gezmek için tepeye çıkan Emre K., dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Galata Kulesi’nden düşerek can verdi! Beyoğlu’nda kahreden olay
Galata Kulesi’nden düşerek can verdi
Galata Kulesi'nden düşerek can verdi
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