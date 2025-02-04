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Galata Kulesi Dünya Kanser Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı

Galata Kulesi Dünya Kanser Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 22:19
4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Galata Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mor ışıkla aydınlatıldı. Ayrıca Galata Kulesi'ne saat 19.00'dan sonra, "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Taramanızı Yaptırın." sloganının ve T.C. Sağlık Bakanlığı logosunun yer aldığı lila rengi kurdele görüntüsü yansıtıldı. İşte Dünya Kanser Günü’nde yapılan etkinlikler...
Galata Kulesi Dünya Kanser Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı
Galata Kulesi Dünya Kanser Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı
Galata Kulesi Dünya Kanser Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı
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