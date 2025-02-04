Galata Kulesi Dünya Kanser Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı

4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Galata Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mor ışıkla aydınlatıldı. Ayrıca Galata Kulesi'ne saat 19.00'dan sonra, "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Taramanızı Yaptırın." sloganının ve T.C. Sağlık Bakanlığı logosunun yer aldığı lila rengi kurdele görüntüsü yansıtıldı. İşte Dünya Kanser Günü’nde yapılan etkinlikler...