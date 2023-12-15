15 Aralık 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Futbolu bıraktığı gün eşi terk etti! Eski futbolcu Mevlüt Erdinç…
Paris Saint Germain ve Fenerbahçe gibi takımların formasını giymişti Mevlüt Erdinç. Yıllarca Milli Takım'da da oynadı. Dile kolay 18 yıllık bir kariyer. Futbolu bıraktığı gün ise hayatının şokunu yaşadı. İddiasına göre o gün, eşi 2 çocuğuyla birlikte evi terk etti. Uzun süredir eşi ve çocuğundan haber alamayan eski futbolcu, eşinin kendisininden şantajla para istediğini öne sürdü.