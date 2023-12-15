Futbolu bıraktığı gün eşi terk etti! Eski futbolcu Mevlüt Erdinç…

Paris Saint Germain ve Fenerbahçe gibi takımların formasını giymişti Mevlüt Erdinç. Yıllarca Milli Takım'da da oynadı. Dile kolay 18 yıllık bir kariyer. Futbolu bıraktığı gün ise hayatının şokunu yaşadı. İddiasına göre o gün, eşi 2 çocuğuyla birlikte evi terk etti. Uzun süredir eşi ve çocuğundan haber alamayan eski futbolcu, eşinin kendisininden şantajla para istediğini öne sürdü.

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