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Fren yerine gaza bastı, kayalıklardan uçtu!

Fren yerine gaza bastı, kayalıklardan uçtu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.12.2024 00:46
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 07 YOU 35 plakalı otomobilin sürücüsü, fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına bastı. Kontrolden çıkan araç, hızla kayalıklardan aşağıya uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise ekiplerin çalışmaları neticesinde vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Fren yerine gaza bastı, kayalıklardan uçtu!
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