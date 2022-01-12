12 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Fotokapana yakalandı! Görüntüler Kırıkkale'de kaydedildi

Fotokapana yakalandı! Görüntüler Kırıkkale'de kaydedildi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2022 18:19
Güncelleme:12.01.2022 18:19
Kırıkkale'de, doğal yaşamın kontrol altına alınması amacıyla dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatını kayıt altına alıyor.

Vaşaktan karacaya, tilkiden domuza yaban hayatı fotokapanda...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nce dağlık ve ormanlık alanlardaki hayvan popülasyonunun belirlenmesi amacıyla dağlık ve ormanlık alanlarına fotokapanlar yerleştirildi. Kırıkkale'de yaşayan karaca, vaşak, tavşan, kurt, tilki, domuz ve balıkçıl gibi hayvanların doğal yaşamı görüntülendi. Fotokapan görüntüleri, yaban hayatının ve farklı türlerdeki hayvanların doğal yaşamının güzelliklerini de yansıtıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Fotokapana yakalandı! O anlar böyle görüntülendi
Fotokapana yakalandı! O anlar böyle görüntülendi
Kazakistan’dan dönenler yaşadıkları anları anlattı
Kazakistan'dan dönenler yaşadıkları anları anlattı
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
Sedefnur hakkında yeni gelişme!
Sedefnur hakkında yeni gelişme!
Köpeklerden kurtulmak için bakın ne yaptı
Köpeklerden kurtulmak için bakın ne yaptı
Çöplükteki yaralı köpeğin imdadına jandarma yetişti
Çöplükteki yaralı köpeğin imdadına jandarma yetişti
Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?
Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?
Doktorlar bile şaşırdı! Literatüre girecek
Doktorlar bile şaşırdı! Literatüre girecek
Dilara’yı öldüren cani adliyeye sevk edildi
Dilara'yı öldüren cani adliyeye sevk edildi
Esenyurt’ta 5 katlı apartmanda yangın
Esenyurt’ta 5 katlı apartmanda yangın
Son 2 gün! 15 bin cezası var
Son 2 gün! 15 bin cezası var
Sürücüleri bezdirdi
Sürücüleri bezdirdi
Daha Fazla Video Göster