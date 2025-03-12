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Fındıklı baklavanın lezzet sırrı A Haber’de

Fındıklı baklavanın lezzet sırrı A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 16:04
Baklava denince akla genellikle Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi geliyor ama aslında ülkemizde farklı şekillerde yapılan baklavalar da var. Örneğin Trabzon'da fındıkla yapılan baklava. Peki tarifi nasıl? Lezzet sırrı ne? A Haber muhabiri Selman Kutlu ustasından öğrendi. Ustasından fındıklı ev baklavası tarifi
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Fındıklı baklavanın lezzet sırrı A Haber’de
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