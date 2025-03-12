12 Mart 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Fındıklı baklavanın lezzet sırrı A Haber’de
Baklava denince akla genellikle Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi geliyor ama aslında ülkemizde farklı şekillerde yapılan baklavalar da var. Örneğin Trabzon'da fındıkla yapılan baklava. Peki tarifi nasıl? Lezzet sırrı ne? A Haber muhabiri Selman Kutlu ustasından öğrendi. Ustasından fındıklı ev baklavası tarifi