Fındıklı baklavanın lezzet sırrı A Haber’de

Baklava denince akla genellikle Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi geliyor ama aslında ülkemizde farklı şekillerde yapılan baklavalar da var. Örneğin Trabzon'da fındıkla yapılan baklava. Peki tarifi nasıl? Lezzet sırrı ne? A Haber muhabiri Selman Kutlu ustasından öğrendi. Ustasından fındıklı ev baklavası tarifi

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