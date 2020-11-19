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Filyasyon ekibi uyardı! Bakın en çok hangi hata yapılıyor | Filyasyon ekibi nasıl çalışıyor?

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Giriş: 19.11.2020 22:56
Güncelleme:19.11.2020 23:00
Korona virüs ile (Covid-19) mücadelede hastalığa yakalananlar ile temasta bulunduğu kişilere ulaşan filyasyon ekipleri, gece gündüz demeden virüsün izini sürüyor. kendilerini düşünmeden virüse karşı savaşıyorlar. Fiyasyon ekibinden vatandaşlara kritik uyarılar geldi. Bakın en çok hangi hata yapılıyor. Peki,  Filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın haberi…

Filyasyon ekibi virüsün bulaşmanın önüne geçecek ekipler.

Gece gündüz demeden 7/24 kapı kapı geziyor. Korona virüse karşı mücadele veriyorlar.

Filyasyon ekibi aslında burada koronavirüsle yakalanmış kişileri değil virüsün yayılmasını engelleyen ekipler.

Filyasyon ekipleri bulaş riskinin fazla olduğu yerler konusunda da halkı uyardı.

Onların tek istediği ise, herkesin kurallara uyması ve işlerini kolaylaştırması.

Filyasyon ekibi vatandaşları uyararak, "Temaslılarını doğru şekilde bize bildirsinler ve maskelerini doğru taksınlar" mesajını verdi.

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