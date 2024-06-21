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FETÖ'den ihraç eşini polis sevgilisine aklattı! Kriminal hakim soruşturmasında yeni detay

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 10:35
Adana Adliyesi'nde görevli hakime Gül A.'nın adı yasak aşk, rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandallar zincirine karıştı. Yasak aşk yaşadığı iş insanı Server Leventoğlu'nu da özel görüntüleri ile tehdit eden Gül A. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
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