12 Temmuz 2024, Cuma
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Fenomenlere "Kuyu-8" operasyonu! Güngen çifti sağlık kontrolünde
Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslihan Güngen'in para kasasının firari iki şüpheliden biri olan Gökhan Göz olduğu iş insanı ortaya çıktı. Öte yandan Güngen çifti ile birlikte 45 zanlı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Daha fazla ayrıntıyı A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.