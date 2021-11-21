Faydaları saymakla bitmiyor! Cevizin insan sağlığına faydaları neler? Ceviz ile zayıflamak mümkün mü? Uzman isim tek tek anlattı

Omega 3 kaynağı besinler neler? Cevizin faydaları nedir? Cevizin insan sağlığına faydaları nedir? Diyette ceviz yemenin faydası nedir? Günde ne kadar ceviz tüketilmeli? Kalbe faydaları neler? Ölüm riskini azaltıyor mu? Diyette ceviz yemenin faydası ne? Nasıl saklanmalı? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, A Haber’de Hayat Rehberi programında konu ile ilgili detayları anlattı.

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