COP31’de renkli görüntüler! Ülkeler kültürlerini Antalya’da tanıttı

Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’nde ülke pavülyonları yoğun ziyaretçi akınına uğradı. 120’den fazla ülkenin stant açtığı alanda kültürel tanıtımlar, yöresel lezzetler ve iklim dostu uygulamalar ön plana çıktı. Türkiye standında Türk kahvesi ve lokum ikramlarıyla büyük ilgi görürken, sıfır atık uygulamaları ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ürünler de dikkat çekerken A Haber muhabiri Meral Dağlılar alandan son bilgileri paylaştı.