Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı! Fırtınanın hızı 90 kilometreye çıkabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Marmara'da bugün kuvvetli rüzgar, cuma günü ise fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızının yer yer 90 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve yurt genelindeki hava tahminlerini değerlendirdi.