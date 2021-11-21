Faydaları saymakla bitmiyor! Cevizin insan sağlığına faydaları neler? Ceviz ile zayıflamak mümkün mü? Uzman isim tek tek anlattı

NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Günde ortalama 72 gram kadar yani 1,5 avuç kadar ceviz tüketen kişilerle aynı diyeti cevizsiz tüketen kişilerin arasından damar sağlığı açısından 3 haftada bile çok büyük farkların olduğunu gözlediler. Yaklaşık 14 yarım ya da 7 tam cevizin sağlık için kritik bir rakam olduğunu söylüyorlar.