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Faydaları saymakla bitmiyor! Cevizin insan sağlığına faydaları neler? Ceviz ile zayıflamak mümkün mü? Uzman isim tek tek anlattı

Omega 3 kaynağı besinler neler? Cevizin faydaları nedir? Cevizin insan sağlığına faydaları nedir? Diyette ceviz yemenin faydası nedir? Günde ne kadar ceviz tüketilmeli? Kalbe faydaları neler? Ölüm riskini azaltıyor mu? Diyette ceviz yemenin faydası ne? Nasıl saklanmalı? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, A Haber'de Hayat Rehberi programında konu ile ilgili detayları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.11.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 11:54
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Faydaları saymakla bitmiyor! Cevizin insan sağlığına faydaları neler? Ceviz ile zayıflamak mümkün mü? Uzman isim tek tek anlattı

Hem balığın içinde hem ceviz de sağlıklı yağ asidi kaynağı olan Omega 3 var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Faydaları saymakla bitmiyor! Cevizin insan sağlığına faydaları neler? Ceviz ile zayıflamak mümkün mü? Uzman isim tek tek anlattı

HASTALIKLARDAN KORUYOR

Cevizin içindeki Omega 3'ü bizim vücudumuz daha az kullanıyor. Balıktakinin hepsini kullanıyor.

Cevizin içerisinde Omega 3 kaynağı var ama çok daha farklı, çok daha yararlı, bizi hastalıklardan koruyan inanılmaz sağlık bileşenleri var.

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Faydaları saymakla bitmiyor! Cevizin insan sağlığına faydaları neler? Ceviz ile zayıflamak mümkün mü? Uzman isim tek tek anlattı

SİHİRLİ BİR YİYECEK

Süper bir bitkisel protein kaynağı, hormonları çok iyi dengeleyen ve tok kalmaya yardımcı olan sihirli bir yiyecek. Amerikan Kalp Birliği her gün bir avuç ceviz yemek kalbin garantörü diyor.

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Faydaları saymakla bitmiyor! Cevizin insan sağlığına faydaları neler? Ceviz ile zayıflamak mümkün mü? Uzman isim tek tek anlattı

NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Günde ortalama 72 gram kadar yani 1,5 avuç kadar ceviz tüketen kişilerle aynı diyeti cevizsiz tüketen kişilerin arasından damar sağlığı açısından 3 haftada bile çok büyük farkların olduğunu gözlediler. Yaklaşık 14 yarım ya da 7 tam cevizin sağlık için kritik bir rakam olduğunu söylüyorlar.

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Faydaları saymakla bitmiyor! Cevizin insan sağlığına faydaları neler? Ceviz ile zayıflamak mümkün mü? Uzman isim tek tek anlattı

ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Çalışmalara göre ceviz tüketimi fazla olan bireylerde tüketmeyenlere kıyasla daha düşük ölüm riski var.