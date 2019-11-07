Fatih'teki olayda korkunç şüphe! 3 kardeş öldürüldüler mi?
Komşular polise ihbar etti, 4 kardeşin evde cansız bedenleri bulundu.
Yapılan ilk incelemede kardeşlerin kanlarında siyanür bulunduğu tespit edildi. Dehşete düşüren olayın adresi, İstanbul Fatih'in Molla Gürani mahallesiydi... Eve gelen ekipler, kapının üzerine asılmış "dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaştı.
Polis, kimyasal madde tehlikesi üzerine olay yerine AFAD ekiplerini çağırdı.
Özel kıyafetlerle içeri giren ekipler, evde uzun süre inceleme yaptı.
İddiaya göre; kardeşlerden biri en son pazartesi günü görüldü. Apartmanın alt katındaki marketten alışveriş yaptı, ücretini ertesi gün ödeyeceğini söyledi ama bir daha markete gelmedi.
Alışveriş yapılan bakkal konuştu "Pazartesi geldi. alışveriş yaptı. Parayı salı günü vereceğim dedi. Salı günü gelmeyince polise haber verdik. Kapıyı açtırdık ve cansız bedenlerini bulduk" dedi.
Yaşları 48, 54, 56 ve 60 olan dört kardeşin cenazeleri, adli tıp kurumuna gönderildi.
İLK OTOPSİDE KANLARINDA SİYANÜR BULUNDU
Kesin ölüm nedenleri, yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak ancak, ilk otopside kardeşlerin kanlarında siyanür bulundu ve birinin diğerlerinden daha sonra öldüğü tespit edildi.
Bu bulgunun ardından olaya ilişkin intihar şüphesi de güçlendi.
Kardeşlerinden sonra ölen kadının siyanürü önce kardeşlerine içirdiği daha sonra da kendisinin içtiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Ayrıca 'dikkat siyanür var' notunun da en son ölen kardeş tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü.
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