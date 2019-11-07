Fatih'teki olayda korkunç şüphe! 3 kardeş öldürüldüler mi?

İstanbul Fatih'te bir evde ikisi kadın 4 kardeşin hayatını kaybettiği olay üzerindeki sır perdesi hala aralanamadı. Olayın yaşandığı evin kapısında "dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" yazılı bir not bulunmuş, ekiplerin yaptığı ilk incelemede 4 kardeşin de kanlarında siyanür bulunduğu belirlenmişti. Yapılan incelemelerde o kardeşlerden birinin diğer kardeşlerinden daha sonra öldüğü tespit edildi. En son ölen kadının, 3 kardeşine siyanür içirdiği ve kapıya da not bıraktığı intihar şüphelerini güçlendiriyor.

Komşular polise ihbar etti, 4 kardeşin evde cansız bedenleri bulundu.

Yapılan ilk incelemede kardeşlerin kanlarında siyanür bulunduğu tespit edildi. Dehşete düşüren olayın adresi, İstanbul Fatih'in Molla Gürani mahallesiydi... Eve gelen ekipler, kapının üzerine asılmış "dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaştı.

Polis, kimyasal madde tehlikesi üzerine olay yerine AFAD ekiplerini çağırdı.

Özel kıyafetlerle içeri giren ekipler, evde uzun süre inceleme yaptı.

İddiaya göre; kardeşlerden biri en son pazartesi günü görüldü. Apartmanın alt katındaki marketten alışveriş yaptı, ücretini ertesi gün ödeyeceğini söyledi ama bir daha markete gelmedi.

Alışveriş yapılan bakkal konuştu "Pazartesi geldi. alışveriş yaptı. Parayı salı günü vereceğim dedi. Salı günü gelmeyince polise haber verdik. Kapıyı açtırdık ve cansız bedenlerini bulduk" dedi.

Yaşları 48, 54, 56 ve 60 olan dört kardeşin cenazeleri, adli tıp kurumuna gönderildi.

İLK OTOPSİDE KANLARINDA SİYANÜR BULUNDU

Kesin ölüm nedenleri, yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak ancak, ilk otopside kardeşlerin kanlarında siyanür bulundu ve birinin diğerlerinden daha sonra öldüğü tespit edildi.

Bu bulgunun ardından olaya ilişkin intihar şüphesi de güçlendi.

Kardeşlerinden sonra ölen kadının siyanürü önce kardeşlerine içirdiği daha sonra da kendisinin içtiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ayrıca 'dikkat siyanür var' notunun da en son ölen kardeş tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü.