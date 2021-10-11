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Fatih’te 2.5 dakikada 1 milyonluk liralık soygun kamerada

İHA
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Giriş: 11.10.2021 16:37
Fatih’te bir gümüşçüye giren 6 hırsız, iş yerinde bulunan 100 kilogram gümüş ile 300 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Günler öncesinden geldikleri işyerinde keşif yapan 6 hırsızın gerçekleştirdiği 1 milyonluk liralık soygun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, 05.00 sıralarında Fatih Mollafenari Mahallesi Atik Alipaşa Menderes Sokak üzerinde bulunan iş hanının girişindeki gümüşçüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 kişi tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayında ticari araçla iş yerinin önüne gelerek araçtan şahıslardan 2'si etrafı gözetlemeye başladı. Ellerinde levye olan hırsızlar iş yerinin kepengini kırarak içeri girdi. İş yerinde bulunan alarm sistemiyle panik yapan hırsızlar iki buçuk dakika gibi kısa bir süre içerisinde gümüşçüde bulunan 100 kilogram gümüş ve kasada bulunan 300 bin TL'yi alarak oradan uzaklaştı. 6 kişi tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayında şüphelilerin günler öncesinden müşteri gibi geldikleri iş yerine gelerek keşif yaptıkları öğrenildi. Yaklaşık 1 milyon liralık gümüş ve parayı çalan hırsızların iş yerine girdikten sonra alarmın devreye girmesiyle telefonu çalan iş yeri sahibi Nedim Erdemir hemen güvenlik kameralarını kontrol etti. İş yerinin soyulduğunu gören Erdemir durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları iş yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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