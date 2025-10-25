Fatih’in kalbinde tarih ve maneviyat! Eskiden günümüze Hırka-i Şerif Mahallesi

İstanbul'un tarihi semtlerinde Fatih'e bağlı Hırka-i Şerif Mahallesi hem maneviyatı hem de köklü mahalle kültürüyle dikkat çekiyor. Asırlardır süren komşuluk ilişkileri, mahalle esnafının samimiyeti ve tarihi dokusuyla Hırka-i Şerif, kentin değişmeyen yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor. İşte muhabirimiz Meral Dağlılar ve kameraman Ahmet Işık izlenimleri…

