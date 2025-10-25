25 Ekim 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Fatih'in kalbinde tarih ve maneviyat! Eskiden günümüze Hırka-i Şerif Mahallesi
İstanbul'un tarihi semtlerinde Fatih'e bağlı Hırka-i Şerif Mahallesi hem maneviyatı hem de köklü mahalle kültürüyle dikkat çekiyor. Asırlardır süren komşuluk ilişkileri, mahalle esnafının samimiyeti ve tarihi dokusuyla Hırka-i Şerif, kentin değişmeyen yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor. İşte muhabirimiz Meral Dağlılar ve kameraman Ahmet Işık izlenimleri…