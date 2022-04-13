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Fahri trafik müfettişinin kestiği cezalar iptal edilebilir mi? Hangi durumlarda ceza kesebilir?

A Haber
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Giriş: 13.04.2022 10:48
Samsun'da fahri trafik müfettişinin bir ayda kestiği 800 otopark cezası iptal edildi. Peki fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezalar iptal edilebilir mi? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Fahri trafik müfettişi Dursun Kavuran, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Müfettişin kestiği cezalar iptal edilebilir mi? MÜFETTİŞİN KESTİĞİ CEZALAR İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

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