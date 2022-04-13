Fahri trafik müfettişinin kestiği cezalar iptal edilebilir mi? Hangi durumlarda ceza kesebilir?

Samsun'da fahri trafik müfettişinin bir ayda kestiği 800 otopark cezası iptal edildi. Peki fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezalar iptal edilebilir mi? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Fahri trafik müfettişi Dursun Kavuran, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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