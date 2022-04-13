Fahri trafik müfettişinin kestiği cezalar iptal edilebilir mi? Hangi durumlarda ceza kesebilir?
Samsun'da fahri trafik müfettişinin bir ayda kestiği 800 otopark cezası iptal edildi. Peki fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezalar iptal edilebilir mi? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Fahri trafik müfettişi Dursun Kavuran, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fahri trafik müfettişi 800 otopark cezası kesti. Cezalar iptal edildi. Peki fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezalar iptal edilebilir mi? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Fahri trafik müfettişi Dursun Kavuran, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
CEZALAR İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
Cezalar iptal edilebilir fakat fahri trafik müfettişlerinin yazmış olduğu cezalar belirlidir. Örnek verecek olursak daha çok yazılan cezalar kırmızı ışık ihlali, cep telefonu ile görüşme, emniyet kemerini bağlamama, hatalı sollama yapma, hatalı park yapma gibi olaylar güncel olaylar bunlar üzerinde daha çok trafik cezaları yazılmaktadır.
1 ay içerisinde böyle herhangi bir ceza kesme sorumluluğumuz yok. 1 yıl içerisinde 800 tane ceza kesme sorumluluğumuz yok. Bu geçen sene meydana gelmişti. Bu ildeki arkadaşımız da görevden alındığı gibi cezalar da iptal edildi.
TRAFİĞİN GİZLİ GÖZLERİ! MAAŞ ALIYORLAR MI?
Fahri trafik müfettişleri görüntü alamazlar, araç durduramazlar. Trafiğin gizli gözleri olarak emniyet mensuplarına destek olmak amacıyla yapılmaktadır. Hiçbir trafik müfettişi herhangi bir maaş para almamaktadır. Gönüllü olarak bunu yapmaktadır.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşçiye bayram öncesi müjde! 📣13 günlük ikramiye ödeme tarihi belli oldu! Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak?
- Temmuz zammı netleşti! 6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
- OGM işçi alımı başvuru ekranı 2022 | Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
- MSÜ sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Suwen Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Suwen borsada ne zaman işlem görecek?
- MSÜ SINAV SONUÇLARI: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı taban puanları açıklandı mı?
- Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında? Lokman Çağırıcı nereli?
- ADALET BAKANLIĞI SONUÇ SORGULAMA: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...
- Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı final mi yapıyor?
- 2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? TUS kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu? Tercihler...
- Survivor bugün kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
- 300-400-600 TL para yardımı! T.C. kimlik numarasıyla başvurulabilir! Ödemeler PTT üzerinden...