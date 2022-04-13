Fahri trafik müfettişinin kestiği cezalar iptal edilebilir mi? Hangi durumlarda ceza kesebilir?

CEZALAR İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Cezalar iptal edilebilir fakat fahri trafik müfettişlerinin yazmış olduğu cezalar belirlidir. Örnek verecek olursak daha çok yazılan cezalar kırmızı ışık ihlali, cep telefonu ile görüşme, emniyet kemerini bağlamama, hatalı sollama yapma, hatalı park yapma gibi olaylar güncel olaylar bunlar üzerinde daha çok trafik cezaları yazılmaktadır.