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Fahri trafik müfettişinin kestiği cezalar iptal edilebilir mi? Hangi durumlarda ceza kesebilir?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Fahri trafik müfettişinin kestiği cezalar iptal edilebilir mi? Hangi durumlarda ceza kesebilir?

Samsun'da fahri trafik müfettişinin bir ayda kestiği 800 otopark cezası iptal edildi. Peki fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezalar iptal edilebilir mi? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Fahri trafik müfettişi Dursun Kavuran, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Fahri trafik müfettişi 800 otopark cezası kesti. Cezalar iptal edildi. Peki fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezalar iptal edilebilir mi? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Fahri trafik müfettişi Dursun Kavuran, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Fahri trafik müfettişinin kestiği cezalar iptal edilebilir mi? Hangi durumlarda ceza kesebilir?

CEZALAR İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Cezalar iptal edilebilir fakat fahri trafik müfettişlerinin yazmış olduğu cezalar belirlidir. Örnek verecek olursak daha çok yazılan cezalar kırmızı ışık ihlali, cep telefonu ile görüşme, emniyet kemerini bağlamama, hatalı sollama yapma, hatalı park yapma gibi olaylar güncel olaylar bunlar üzerinde daha çok trafik cezaları yazılmaktadır.

Fahri trafik müfettişinin kestiği cezalar iptal edilebilir mi? Hangi durumlarda ceza kesebilir?

1 ay içerisinde böyle herhangi bir ceza kesme sorumluluğumuz yok. 1 yıl içerisinde 800 tane ceza kesme sorumluluğumuz yok. Bu geçen sene meydana gelmişti. Bu ildeki arkadaşımız da görevden alındığı gibi cezalar da iptal edildi.

Fahri trafik müfettişinin kestiği cezalar iptal edilebilir mi? Hangi durumlarda ceza kesebilir?

TRAFİĞİN GİZLİ GÖZLERİ! MAAŞ ALIYORLAR MI?

Fahri trafik müfettişleri görüntü alamazlar, araç durduramazlar. Trafiğin gizli gözleri olarak emniyet mensuplarına destek olmak amacıyla yapılmaktadır. Hiçbir trafik müfettişi herhangi bir maaş para almamaktadır. Gönüllü olarak bunu yapmaktadır.

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