11 Şubat 2025, Salı
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Fabrika yangınına eksi 5 derece yapılan müdahalede su sıkılan bazı yerler buz tuttu
Afyonkarahisar’da orman ürünleri üretimi yapan fabrikada dün akşam saatlerinde başlayan yangın felaketinin boyutu gün ağardığında ortaya çıkarken, itfaiye ekiplerinin eksi 5 derece soğukta müdahalede bulunduğu yangında su sıkılan bazı yerler alevlere rağmen buz tuttu.