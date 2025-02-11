11 Şubat 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Fabrika yangınına eksi 5 derece yapılan müdahalede su sıkılan bazı yerler buz tuttu
Fabrika yangınına eksi 5 derece yapılan müdahalede su sıkılan bazı yerler buz tuttu

Fabrika yangınına eksi 5 derece yapılan müdahalede su sıkılan bazı yerler buz tuttu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2025 12:20
Afyonkarahisar’da orman ürünleri üretimi yapan fabrikada dün akşam saatlerinde başlayan yangın felaketinin boyutu gün ağardığında ortaya çıkarken, itfaiye ekiplerinin eksi 5 derece soğukta müdahalede bulunduğu yangında su sıkılan bazı yerler alevlere rağmen buz tuttu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fabrika yangınına eksi 5 derece yapılan müdahalede su sıkılan bazı yerler buz tuttu
Fabrika yangını! Su sıkılan yerler buz tuttu
Fabrika yangını! Su sıkılan yerler buz tuttu
A Haber yağışın etkili olduğu ilçelerde
A Haber yağışın etkili olduğu ilçelerde
Öğrenciler tatili kar topu oynayarak kutladı
Öğrenciler tatili kar topu oynayarak kutladı
Türk bayrağının görüntüsü ise hayran bıraktı
Türk bayrağının görüntüsü ise hayran bıraktı
İstanbul’da bu ilçelerde kar tatili!
İstanbul’da bu ilçelerde kar tatili!
Karlı yolda kaza yapan araç kamerada
Karlı yolda kaza yapan araç kamerada
İstanbul’da okullar tatil edilir mi?
İstanbul’da okullar tatil edilir mi?
Araçtan düşen maganda ölümden döndü
Araçtan düşen maganda ölümden döndü
İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
A Haber muhabiri kazaya tanık oldu
A Haber muhabiri kazaya tanık oldu
Karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
Karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
Cunda Adası’na dadanan hırsızlık çetesi çökertildi
Cunda Adası'na dadanan hırsızlık çetesi çökertildi
Daha Fazla Video Göster