Fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı

Çankırı-Ankara karayolu üzerinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü seyir halinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.