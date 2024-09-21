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Fabrika gibi lise! Öğrenciler hem meslek hem işletmecilik öğreniyor

Fabrika gibi lise! Öğrenciler hem meslek hem işletmecilik öğreniyor

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 13:12
Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarda deneyim kazanmaları için bir proje hayata geçirildi. İşte tüm detaylar…
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