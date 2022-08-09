Eyüp Sultan Türbesi’ne engelli şahıs saldırdı! O anlar kamerada

Son dakika haberleri… Geçen günlerde Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiç ile yapılan saldırıya dair kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde elinde çekiç olan şahsın dua eden vatandaşların arasından geçerek çinileri kırmaya başladığı anlar saniye saniye görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN