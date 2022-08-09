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Eyüp Sultan Türbesi’ne engelli şahıs saldırdı! O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 09.08.2022 12:03
Son dakika haberleri… Geçen günlerde Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiç ile yapılan saldırıya dair kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde elinde çekiç olan şahsın dua eden vatandaşların arasından geçerek çinileri kırmaya başladığı anlar saniye saniye görüntülendi.
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