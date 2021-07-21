Evdeki en büyük tehlike! Uzman isim A Haber'de uyardı: Ses ve görüntü kaydı...

Günümüzde internetsiz ev veya ofis neredeyse yok. İnternete bağlanmamızı sağlayan cihazlarsa modemler. Ancak dikkat edilmezse bu cihazlar evlerimizdeki tehlike haline gelebilir? Peki nasıl oluyor? Vatandaşlar mağduriyet yaşamamak için neler yapmalı? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

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