Evdeki en büyük tehlike! Uzman isim A Haber'de uyardı: Ses ve görüntü kaydı...
Günümüzde internetsiz ev veya ofis neredeyse yok. İnternete bağlanmamızı sağlayan cihazlarsa modemler. Ancak dikkat edilmezse bu cihazlar evlerimizdeki tehlike haline gelebilir? Peki nasıl oluyor? Vatandaşlar mağduriyet yaşamamak için neler yapmalı? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.
Modemler internete bağlanmamızı sağlayan cihazlar. Ancak dikkat edilmezse evdeki en büyük tehlike haline gelebilir.
Hackerlar modeminiz aracılığıyla evinizdeki cihazlarınıza ulaşıp ses ve görüntü kaydı alabilir. Vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan ürün ve pazarlama müdürü Can Enginkurban, "Modem bizlerin çıkış kapımızdır. Evdeki bütün cihazlarımız internete modem üzerinden bağlanıyor." ifadelerini kullandı.
ELE GEÇİRDİKTEN SONRA İLK ADIM
Modemi ele geçirdikten sonra ilk adım içerideki cihazlara ulaşmaktır. Kamera veya ses kaydı yapabilecek bir şey varsa bunlara ulaşılır. Modemler neredeyse herkesin evinde ve ofisinde internete bağlanılmasını sağlayan cihazlar.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI
Ancak dikkat edilmezse hackerlar sisteme girip büyük mağduriyet yaşatabilir. Uzmanlarsa bu mağduriyetin yaşanmaması için güçlü bir parola ve güncel bir modem öneriyor.
PAROLAYA DİKKAT!
Enginkurban, "Şuan VPA2, AES şifreleme modeli öneriliyor. En azından bunu destekleyen bir modem olmalı. Kullanıcı adımızı mutlaka değiştirmemiz lazım. Parolamızın mutlaka uzun karmaşık tahmin edilmesi güç bir şey olması lazım." şeklinde konuştu.
Hackerlar hacklenen modem üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşabilir.
Bir banka web sitesine giriyorsunuz aslında sizi olmayan bir yere yönlendirebilirler. Aynen o bankanın sitesi gibi görünür ve siz tüm bilgilerinizi girebilirsiniz
Peki modem kullanıcıları mağduriyet yaşamamak için ne yapmalı?
Modemimizi en azından 10-15 senede bir yenilememiz lazım. VPS özelliğini kapatmamız lazım her zaman kullanmamamız lazım. UPNP özelliği var evdeki cihazların birlikte çalışmasını sağlayan. Bunun kapalı olması lazım.
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