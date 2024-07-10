Ev sahiplerinden şaşırtan talepler! 2 kefil isteyen hatta evde en az 2 maaş olsun diyenler bile var

Yüzde 25 zam sınırı kalktı ama ev sahipleriyle kiracı arasındaki gerilim bitmedi. Şimdi de ev sahiplerinin şaşırtan talepleri kiracıları düşündürüyor. Talepler arasında sabıka kaydı, maaş bordrosu ve memur olma şartı var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek ve gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı aktardı. İşte detaylar…

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