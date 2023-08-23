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Ev sahibi kiracı davalarında yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor! Mahkemeden önce arabulucuya gidilecek

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Giriş: 23.08.2023 16:03
Ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarla ilgili arabuluculuk dönemi devreye sokuluyor. Arabulucuya gitmeden mahkemeye gidemeyecek olan ev sahibi ve kiracıların bazıları böyle bir durumda uzlaşmayı tercih edeceklerini söylerken, avukat Iyaz Çimen "Şu anki durum Sulh Hukuk mahkemelerinde yoğunluğun çok fazla artmasını, duruşmaların 1 yıl hatta 1.5 yıl kadar sonraya verilmesine sebep oluyor. Bizim taraf olduğumuz dosyalarda yüzde 10 ila 20 arasında bir uzlaşma söz konusu olabiliyor" ifadelerini kullandı.
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