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Etek altı sapığı okul müdürü tutuklandı

A Haber
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Giriş: 10.01.2023 09:23
Erzurum'dan İstanbul’a gelen okul müdürü Hakan K. halka açık yerlerde gizlice kadınların etek altı görüntülerini çekti. 100’den fazla kadına ait fotoğraf ve videoyu arşivlediği belirlenen K. hakkındaki iddiaları kabul ederken tutuklandı.
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