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Estetik operasyon ölümle sonuçlanır mı? Merdiven altına dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı

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Giriş: 25.09.2020 12:58
Güncelleme:25.09.2020 14:29
İstanbul Beylikdüzü’ndeki  bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan bir gün sonra hayatını kaybetmesi bir kez daha estetik operasyonlarını gündeme getirdi. Estetik operasyon ölüme sonuçlanır mı? Operasyon yaptırırken nelere dikkat edilmeli? A Haber muhabirir Pınar Özenç canlı yayında aktardı. Dermatoloji Dr. Fulya Gönen konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gönen, “Bu tarz işlemleri estetik işlemleri operasyonları yapma yetkisi olan hekimler Türkiye’de bellidir. Bu işin eğitimini almış hekimlerdir. Hekim dışında hiç kimse yapamaz. Onun dışında botoksun öldürücü bir etkisi yoktur” dedi.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan bir gün sonra hayatını kaybetmesi bir kez daha estetik operasyonlarını gündeme getirdi. Estetik operasyon ölüme sonuçlanır mı? Operasyon yaptırırken nelere dikkat edilmeli? A Haber muhabirir Pınar Özenç canlı yayında aktardı. Dermatoloji Dr. Fulya Gönen konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gönen, "Bu tarz işlemleri estetik işlemleri operasyonları yapma yetkisi olan hekimler Türkiye'de bellidir. Bu işin eğitimini almış hekimlerdir. Hekim dışında hiç kimse yapamaz. Onun dışında botoksun öldürücü bir etkisi yoktur" dedi.

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