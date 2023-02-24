Esma teyzenin dilinden asrın felaketi: Sadece 'çocuklarım' diye bağırdım

Hatay depremin en çok etkilediği il oldu. Kırıkhan ilçesinde depreme yakalananlardan biri de Esma teyzeydi. Depremde evi yıkılan ve yakınlarını kaybeden yaşlı kadın yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Esma teyze, “Sadece 'çocuklarım' diye bağırdım. Kıyamet koptu, Allah kimseye yaşatmasın. Yardım almak bile ağırıma gitti, çaresiz kaldık. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

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