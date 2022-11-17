17 Kasım 2022, Perşembe
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Eskişehir’de ölümden döndüğü olayı anlattı! 20 gün yoğun bakımda kalan genç kadın omurgası kırıldığı için yürüyemiyor
Eskişehir’de bir motosikletli önüne kıran otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından 20 gün yoğun bakımda kaldı. Kazada, omurgası kırıldığı için yürüyemeyen 22 yaşındaki Aslı Ece Ersoy, “Orta şeritten giden bir araç, kavşaktan dönmek için aniden önüme kırdı. Sinyal falan vermemişti. Az kalsın ölüyordum. En azından bir ‘geçmiş olsun’ demelerini beklerdim” dedi.