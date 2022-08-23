23 Ağustos 2022, Salı
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Eskişehir'de cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı
Eskişehir’de, Hüseyin Koç’un husumetlileri tarafından darp edilip bıçaklandıktan sonra hayatını kaybetmesi olayına ilişkin cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı.