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Eskişehir'de cani erkek kız arkadaşını öldürdü | İşte katilin ilk ifadeleri

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Giriş: 18.12.2022 20:32
SON DAKİKA |Eskişehir'de erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız hayatını kaybetti. Şüphelilerden H.F'nin emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.F. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan cani erkek arkadaşın ilk ifadeleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...
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