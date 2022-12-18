18 Aralık 2022, Pazar
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Eskişehir'de cani erkek kız arkadaşını öldürdü | İşte katilin ilk ifadeleri
SON DAKİKA |Eskişehir'de erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız hayatını kaybetti. Şüphelilerden H.F'nin emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.F. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan cani erkek arkadaşın ilk ifadeleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...