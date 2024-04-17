17 Nisan 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Eskilerin yer yatakları yeni trend oldu! Sağlığa faydalı mı yoksa zararlı mı?
Eskilerin yer yataklarını hepimiz biliyoruz. Peki yerde yatmak faydalı mı? Şaşıracağınız bir detay ise Z kuşağı yerde yatmayı çok seviyor. Detaylar haberimizde...
Eskilerin yer yatağının kıymeti son günlerde daha bilinir oldu. Sebebi ise artan bel ağrıları.
Mükemmel bir yatağınız varken sert bir zeminde uyumak kulağa saçma gelebilir. Ancak yerde yatmak çok rahat olmasa da sağlığınız için oldukça faydalı olabilir.
Peki yerde yatmanın gerçekten de bir faydası var mı? Yaşam kalitesini oldukça düşüren bel ağrıları, 15-20 yaş arasındaki gençlerde sık görülmeye başlandı.
Z kuşağı da bu sorunların üstesinden gelmek için son zamanlarda yerde yatmayı tercih ediyor.
Bugüne kadar #floortime (zemin/yer zamanı) etiketiyle işaretlenen videolar TikTok'ta şaşırtıcı bir şekilde 52,4 milyon kez görüntülendi. Bu da gösteriyor ki dünyanın pek çok ülkesindeki gençler yerde yatmayı tercih ediyor.