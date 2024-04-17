Eskilerin yer yatakları yeni trend oldu! Sağlığa faydalı mı yoksa zararlı mı?

Eskilerin yer yataklarını hepimiz biliyoruz. Peki yerde yatmak faydalı mı? Şaşıracağınız bir detay ise Z kuşağı yerde yatmayı çok seviyor. Detaylar haberimizde...

Eskilerin yer yatağının kıymeti son günlerde daha bilinir oldu. Sebebi ise artan bel ağrıları.

Mükemmel bir yatağınız varken sert bir zeminde uyumak kulağa saçma gelebilir. Ancak yerde yatmak çok rahat olmasa da sağlığınız için oldukça faydalı olabilir.

Peki yerde yatmanın gerçekten de bir faydası var mı? Yaşam kalitesini oldukça düşüren bel ağrıları, 15-20 yaş arasındaki gençlerde sık görülmeye başlandı.

Z kuşağı da bu sorunların üstesinden gelmek için son zamanlarda yerde yatmayı tercih ediyor.

Bugüne kadar #floortime (zemin/yer zamanı) etiketiyle işaretlenen videolar TikTok'ta şaşırtıcı bir şekilde 52,4 milyon kez görüntülendi. Bu da gösteriyor ki dünyanın pek çok ülkesindeki gençler yerde yatmayı tercih ediyor.