Eski kocasının sevgilisini darp etti

Giriş: 23.10.2025 08:35
Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi İsmail Boyacıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, eski kocasının evine gelen Y.Y. ile eski kocasının sevgilisi B.G. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y., B.G.'yi darp etti. Kavga ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavgaya müdahale edilirken yaralanan B.G. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.Y. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
