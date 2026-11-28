Bakan Fidan'dan Mekke İttifakı ve Bölgesel Dörtlü vurgusu: Filistin en önemli ahlaki pusulamız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı ve Bölgesel Dörtlü platformunun önemine dikkat çekerek bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Müslüman dünyasına Gazze'deki soykırıma ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörüne karşı tek ses olma çağrısında bulunan Fidan, adil ve kalıcı barışın ancak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağını belirtti.