Bolu Yedigöller'den müjdeli haber! Kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevli kurtarıldı: İşte saatler süren operasyonun perde arkası

Bolu'nun Yedigöller bölgesinde kendilerinden haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personel, saatler süren umutlu bekleyişin ardından saat 02.00 sıralarında sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi'nden gezi için gelen kafilenin bulunduğu aracın saat 16.30 sıralarında bataklığa saplanmasıyla başlayan ve telefon ile GPS sinyallerinin çekmemesi nedeniyle güçleşen arama çalışmalarının ayrıntılarını A Haber muhabiri Nuray Korkmaz aktardı.