Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu! Fon mağdurlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2027 yılı bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Fon mağdurlarına 1 milyon liraya kadar olan ara ödemelerin tamamlandığını açıklayan Yılmaz, ödeme sürecinin bundan sonraki aşamalarına ilişkin yol haritasının ayrıntılarını paylaştı.