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Eşinin yeğeni tarafından gasp edildi iddiası: Darp edilen talihsiz adam hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 14:16
Zeytinburnu'nda darp ve gasp edilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, olayı ölen adamın eşinin yeğeninin planladığı iddia edildi.
Darp edilen talihsiz adam hayatını kaybetti
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