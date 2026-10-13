Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü! Yargıtay cezayı onadı
Yalova'nın Altınova ilçesinde eşi Semiha Sözer'i yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Erdal Necip Sözer hakkındaki karar kesinleşti. Olayı kaza olarak anlatan sanığın savunması, bilirkişi incelemesiyle çürütüldü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, hükme "kadına karşı" ibaresini ekleyerek cezayı oy birliğiyle onadı. Sanığın iyi hâl indirimi talebi de kabul edilmedi.