20 Şubat 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Eşi ile 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Kanlar içinde pencereden yardım çığlıkları saçtı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde A.E. (24), tartıştığı eşi G.N.E. (21) ve 5 yaşındaki kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı kadının pencereye çıkarak yardım istemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sonrası kaçıp, kendisini de yaralayan şüpheli yakalandı.