Eşi ile 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Kanlar içinde pencereden yardım çığlıkları saçtı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde A.E. (24), tartıştığı eşi G.N.E. (21) ve 5 yaşındaki kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı kadının pencereye çıkarak yardım istemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sonrası kaçıp, kendisini de yaralayan şüpheli yakalandı.

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