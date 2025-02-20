20 Şubat 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Eşi ile 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Kanlar içinde pencereden yardım çığlıkları saçtı
Eşi ile 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Kanlar içinde pencereden yardım çığlıkları saçtı

Eşi ile 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Kanlar içinde pencereden yardım çığlıkları saçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2025 20:09
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde A.E. (24), tartıştığı eşi G.N.E. (21) ve 5 yaşındaki kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı kadının pencereye çıkarak yardım istemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sonrası kaçıp, kendisini de yaralayan şüpheli yakalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eşi ile 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Kanlar içinde pencereden yardım çığlıkları saçtı
Eşi ile 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı!
Eşi ile 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı!
Polatlı’da baz istasyonu yangını paniğe neden oldu!
Polatlı’da baz istasyonu yangını paniğe neden oldu!
Eşini ütüyle öldürdüğü iddia edilen şahıs hakim karşısında
Eşini ütüyle öldürdüğü iddia edilen şahıs hakim karşısında
İstanbul’da 250 gram pide 20 TL’den satılacak
İstanbul'da 250 gram pide 20 TL'den satılacak
Karla mücadelede hangi önlemler alındı?
Karla mücadelede hangi önlemler alındı?
İstanbul’da trafik yoğunluğu ne durumda?
İstanbul'da trafik yoğunluğu ne durumda?
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köyde zorlu defin işlemi!
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köyde zorlu defin işlemi!
’Eve neden geç geldin?’ diyen babasını bıçakladı!
'Eve neden geç geldin?' diyen babasını bıçakladı!
Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu 2 şüpheli hakkında tahliye talebi
Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu 2 şüpheli hakkında tahliye talebi
İstanbul’da çocukların kar eğlencesi!
İstanbul’da çocukların kar eğlencesi!
Şoke eden görüntü! Genç kızlar...
Şoke eden görüntü! Genç kızlar...
Benzinle traktörü yakarken kendini de yaktı
Benzinle traktörü yakarken kendini de yaktı
Daha Fazla Video Göster