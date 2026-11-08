Hal Yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Üreticiye destek, fahiş komisyona hapis cezası gündemde!

Sebze ve meyve fiyatlarında üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkını azaltması hedeflenen yeni Hal Yasası için çalışmalar hızlandı. Düzenlemeyle üretici birlikleri ve kooperatiflerin güçlendirilmesi, aracıların azaltılması ve fahiş komisyon uygulamalarına ağır yaptırımlar getirilmesi planlanıyor. Peki yeni Hal Yasası ile neler değişecek? Avukat İyaz Çimen de yeni Hal Yasası kapsamında gündeme gelen değişiklikleri ve düzenlemenin olası etkilerini değerlendirdi. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman Hüseyin Koçak, yeni düzenlemenin ayrıntılarını ve vatandaşların merak ettiği başlıkları aktardı.