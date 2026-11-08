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Ehliyet alacaklara zam uyarısı! 2027'de maliyet 50 bin liraya yaklaşacak
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ehliyet alacaklara zam uyarısı! 2027'de maliyet 50 bin liraya yaklaşacak

Yeni yılda ehliyet almak isteyenleri yüksek maliyetler bekliyor. Ankara ve İstanbul'daki sürücü kursları için en az yüzde 50 oranında fiyat artışı talep edilirken, 2027 yılında ehliyet almanın toplam maliyetinin 50 bin liraya yaklaşabileceği belirtiliyor. Peki, sürücü kursu ücretleri ne kadar artacak? Yeni tarifeyle birlikte ehliyet almak isteyenler ne kadar ödeme yapacak? İşte 2027 yılı için gündemdeki zam talepleri ve ehliyet maliyetlerine ilişkin ayrıntılar.

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