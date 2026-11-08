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Başkan Erdoğan Azerbaycan yolunda! Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde Şuşa'da önemli buluşma
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan Azerbaycan yolunda! Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde Şuşa'da önemli buluşma

Azerbaycan, Karabağ'ın işgalden kurtuluşunun 6. yıl dönümünü Şuşa'da düzenlenen etkinliklerle kutluyor. Kutlamalara Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkıyla bir araya gelmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Şuşa'dan canlı yayına bağlanarak Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine ve Zafer Günü kutlamalarına ilişkin gelişmeleri aktardı.

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