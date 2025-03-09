Esenyurt’ta sevgili dehşet saçtı

Esenyurt'ta yaşayan 26 yaşındaki Hatice Karaçam, sevgilisi Cem Y. tarafından şiddet, tehdit ve şantaja uğradı. Cem Y., Karaçam'ı evi kapısını kırarak içeri girmeye zorladı, boğazını sıkarak darbetti. Olaydan sonra Karaçam, Cem Y. hakkında şikayette bulundu, ancak mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ailesinin yanına taşınan Karaçam, şiddet ve tehditlerin devam etmesi üzerine tekrar suç duyurusunda bulundu. Karaçam, Cem Y.'nin kendisini şantajla susturmaya çalıştığını, sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğini ve ölümle tehdit ettiğini belirtti.