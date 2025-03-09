09 Mart 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Esenyurt'ta sevgili dehşet saçtı
Esenyurt’ta sevgili dehşet saçtı

Esenyurt'ta sevgili dehşet saçtı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2025 12:50
Güncelleme:09.03.2025 12:50
Esenyurt'ta yaşayan 26 yaşındaki Hatice Karaçam, sevgilisi Cem Y. tarafından şiddet, tehdit ve şantaja uğradı. Cem Y., Karaçam'ı evi kapısını kırarak içeri girmeye zorladı, boğazını sıkarak darbetti. Olaydan sonra Karaçam, Cem Y. hakkında şikayette bulundu, ancak mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ailesinin yanına taşınan Karaçam, şiddet ve tehditlerin devam etmesi üzerine tekrar suç duyurusunda bulundu. Karaçam, Cem Y.'nin kendisini şantajla susturmaya çalıştığını, sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğini ve ölümle tehdit ettiğini belirtti.
Esenyurt’ta sevgili dehşet saçtı
Esenyurt’ta sevgili dehşet saçtı
Esenyurt'ta sevgili dehşet saçtı
Ece Gürel’in otopsi raporunda ne var?
Ece Gürel'in otopsi raporunda ne var?
Dünya Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti kamerada!
Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti kamerada!
Asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti
Komşular arasında kaçak yapı kavgası
Komşular arasında kaçak yapı kavgası
Fatih’te 2 teknede çıkan yangın paniğe neden oldu!
Fatih’te 2 teknede çıkan yangın paniğe neden oldu!
TEM’de Tofaş kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı
TEM'de Tofaş kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı
Bolu’da trafik polisinden kaçan motosikletli cezadan kaçamadı!
Bolu’da trafik polisinden kaçan motosikletli cezadan kaçamadı!
Boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Fenomen Efecan Kültür son yolculuğuna uğurlandı
Fenomen Efecan Kültür son yolculuğuna uğurlandı
Sosyal medyada öldüren akım: Mukbang
Sosyal medyada öldüren akım: Mukbang
Ankara Emniyeti’nin narkotik köpeği emekli oldu
Ankara Emniyeti'nin narkotik köpeği emekli oldu
Daha Fazla Video Göster