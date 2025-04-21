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Esenyurt’ta müşteri gibi kuyumcuya girdi 560 bin liralık bilezikleri alıp kaçtı

Esenyurt’ta müşteri gibi kuyumcuya girdi 560 bin liralık bilezikleri alıp kaçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 21.04.2025 15:05
Güncelleme:21.04.2025 15:05
Olay, 19 Mart'ta Aşık Veysel Mahallesi’ndeki kuyumcuda meydana geldi. Şüpheli müşteri gibi geldiği kuyumcuda beğendiği bilezikleri satın alacağını ancak, ödemeyi kredi kartı ile yapacağını söyledi. Tezgahtar bunun üzerine bilezikleri alarak bir kenara bıraktı. Kuyumcudan 5 dakikalığına ayrılan kişi tekrar geldi ve bileziklere bir daha bakmak istedi. Tezgahtarın verdiği bilezikleri eline alan şüpheli koşarak uzaklaştı. Tezgahtar ve iş yerindekilerin arkasından koştuğu şüpheli yanında taşıdığı tabanca ile havaya ateş ettikten sonra kendisini bekleyen taksi ile kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt’ta müşteri gibi kuyumcuya girdi 560 bin liralık bilezikleri alıp kaçtı
Esenyurt’ta 560 bin liralık bilezikleri alıp kaçtı
Esenyurt’ta 560 bin liralık bilezikleri alıp kaçtı
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