Esenyurt'ta Haramidere yine taştı! 2020’de bir kadın yaşamını yitirmişti… 2 yıl sonra aynı görüntüler

İstanbul'da sağanak her iki yakada da etkili oldu. Yağışta Esenyurt Pınar mahallesinden geçen Haramidere taştı. Çok sayıda kişi mahsur kaldı. 23 Haziran 2020 tarihinde o felaketin bire bir aynısı yaşanmıştı. Bir kadın yaşamını yitirirken sel sularına kapılan başka biri ise son anda kurtarılmıştı. İşte o gröüntüler...

Meteroroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da tahmin edilen şiddetli yağış gece saatlerinde başladı. Sağanak megakentin her iki yakasında da etkili oldu. Yağışta Esenyurt Pınar mahallesinden geçen Haramidere taştı. Çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Esenyurt Pınar mahallesinden geçen Haramidere 23 Haziran 2020'de yaşanan şiddetli yağışın ardından da taşmıştı. O tarihte de 30'a yakın binanın giriş katları sular altında kalmıştı.

Bodrum kattaki evinde mahsur kalan Suriye uyruklu 32 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetmişti.

Görüntülerdeki kadın ise sel sularına kapılmaktan son anda yetişen esnaf tarafından kurtarılmıştı.

Aradan geçen 2 yıla rağmen hiç bir tedbir alınmayınca, benzer görüntüler gece de yaşandı.